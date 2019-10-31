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Боевики обстреляли участок разведения в Петровском

Новости » Происшествия     31.10.2019 - 12:18
Боевики обстреляли участок разведения в Петровском
Фото: боевики на Донбассе (twitter.com/dubovoyslavyans)

Обстрелы были зафиксированы 29 октября

Незаконные вооруженные формирования России во вторник, 29 октября, обстреляли участок разведения сил в районе населенного пункта Петровское на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как сообщается, наблюдатели ОБСЕ, патрулируя территорию на север от Петровского, зафиксировали выстрелы и очереди из стрелкового оружия, ориентировочно, в пределах участка разведения сил.

Тогда же миссия ОБСЕ зафиксировала 42 выстрела и очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, а также 8 взрывов неопределенного происхождения в 2 км на северо-восток от населенного пункта Богдановка. По оценке наблюдателей, обстрел состоялся за пределами участка разведения, но в 5 км от его края.

Отметим, условием начала разведения сил является соблюдение режима тишины в течение семи дней.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября начнется разведение сил в районе населенного пункта Петровское. Однако президент отметил, что разведение начнется только при условии безопасности.

Кроме того, на этой неделе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали шесть выстрелов из стрелкового оружия и один взрыв возле участка разведение сил в районе Петровского. Также наблюдатели зафиксировали обстрелы вблизи Богдановки.

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