В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ по Донбассу

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе состоится в конце января в Минске. Об этом заявила новый спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау, сообщают российские СМИ.

По ее словам, следующая встреча состоится 29 января.

Отмечается, что Грау впервые приняла участие в заседание ТКГ. Ранее должность спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе занимал Мартин Сайдик.

Напомним, 16 января в Минске состоялось первое заседание ТКГ в 2020 году. Представитель Российской Федерации в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина и ОРДЛО на первом заседании подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого рассказал о формировании очередных списков на обмен пленными. Он также заявил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведение сил и средств.