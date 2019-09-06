ОБСЕ настаивает на открытии новых КПВВ на Донбассе

На Донбассе остается актуальной потребность в увеличении количества контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Об этом в обращении к Постоянному совету ОБСЕ заявил глава Специальной мониторинговой миссии в Украине Халит Чевик, сообщает сайт ОБСЕ.

Чевик отметил, что главным фактором безопасности на Донбассе является приверженность бессрочному режиму прекращения огня, которое вступило в силу 21 июля. Кроме того, актуальной остается потребность в улучшении ситуации со свободой передвижения и увеличении количества КПВВ, а также в повышении уровня безопасности на них.

"В то же время снижение уровня насилия - это очень благоприятная возможность. На основе этой положительной тенденции можно проложить путь к обеспечению необратимости прекращения огня", - добавил Чевик и отметил позитивный ход событий на участке разведения в районе Станицы Луганской.

Напомним, ранее сообщалось, что представители оккупационной власти на Донбассе в очередной раз сорвали ремонт моста в Станице Луганской.

Отметим, по итогам минувшей встречи трехсторонней контактной группы по Донбассу Украина требует деполитизировать тему ремонта моста в Станице Луганской.