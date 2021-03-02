В ОБСЕ насчитали почти 20 нарушений "тишины" на Донбассе за выходные

Специальная миссия ОБСЕ за минувшие выходные зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и шесть – в Луганской. Большинство нарушений произошло севернее Широкино.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

Кроме Широкино нарушения фиксировали в районах к востоку и югу от участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка).

В Луганской области в период с вечера 26 по вечер 28 февраля СММ зафиксировала 6 нарушений режима прекращения огня (1 взрыв в воздухе и 5 взрывов неопределенного происхождения).

Все эти нарушения выявлено в районах на северо-восток и юго-запад от участка разведения в районе н. п. Золотое.

Ранее сообщалось, что Донбассе уже два месяца блокируется восстановление ряда важных объектов. Пророссийские боевики отказываются предоставлять гарантии безопасности украинской стороне.

Напомним, 1 марта на Донбассе пострадали девять украинских военных. На неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль украинских Вооруженных сил.