Боевики два месяца блокируют восстановление ряда важных объектов на Донбассе
На Донбассе уже два месяца блокируется восстановление ряда важных объектов. Пророссийские боевики отказываются предоставлять гарантии безопасности украинской стороне.
Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.
Оккупанты блокируют восстановление газораспределительной станции в Марьинке, водопровода "Горловка-Торецьк" в Пивденном, линий электроснабжения в Опытном и Богдановке, системы водоснабжения в Марьинке и Майорскую и объектов инфраструктуры железной дороги.
Кроме того, украинская сторона фиксирует проведения боевиками инженерных работ по оборудованию новых позиций на Светлодарском направлении. Оккупанты движутся в направлении позиций подразделений Вооруженных сил Украины.
"Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - добавили в штабе.
Напомним, на Донбассе пострадали девять украинских военных. Сегодня на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль украинских Вооруженных сил.