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Боевики два месяца блокируют восстановление ряда важных объектов на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Понедельник 01 марта 2021 18:58
Боевики два месяца блокируют восстановление ряда важных объектов на Донбассе Фото: боевик на Донбассе (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

На Донбассе уже два месяца блокируется восстановление ряда важных объектов. Пророссийские боевики отказываются предоставлять гарантии безопасности украинской стороне.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Оккупанты блокируют восстановление газораспределительной станции в Марьинке, водопровода "Горловка-Торецьк" в Пивденном, линий электроснабжения в Опытном и Богдановке, системы водоснабжения в Марьинке и Майорскую и объектов инфраструктуры железной дороги.

Кроме того, украинская сторона фиксирует проведения боевиками инженерных работ по оборудованию новых позиций на Светлодарском направлении. Оккупанты движутся в направлении позиций подразделений Вооруженных сил Украины.

"Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - добавили в штабе.

Напомним, на Донбассе пострадали девять украинских военных. Сегодня на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль украинских Вооруженных сил.

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