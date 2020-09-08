ОБСЕ насчитала 950 обстрелов и взрывов с начала перемирия на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине после начала перемирия 27 июля зафиксировала 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В частности, на Донбассе прогремели 173 взрыва.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля по конен отчетного периода СММ зафиксировала целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 173 взрыва, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса и 13 осветительных ракет, а также 762 очереди и выстрелы) ", - говорится в отчете.

По данным наблюдателей, в течение прошлых выходных на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

В субботу, 5 сентября, прогремел взрыв неопределенного происхождения в районе юго-восточнее н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

В период с вечера 5 до вечера 6 сентября миссия также зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня - взрыв неопределенного происхождения в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка).

В Луганской области в период с вечера 4 до вечера 6 сентября СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.

Напомним, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирия в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Кроме того, на Донбассе на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль, в результате чего двое военных получили ранения. Один из них умер.

Ранее в ОБСЕ заявили об обстреле беспилотников СММ на Донбассе.