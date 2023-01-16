ОБСЄ майже через 11 місяців війни заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі

Організація з безпеки та співробітництва в Європі заявила, що її спостерігачів немає на Донбасі. При цьому машини з позначеннями ОБСЄ, які можуть бути на сході України, не використовуються організацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОБСЄ у Twitter.
"Якщо ви побачите на Донбасі якісь автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, можете бути впевнені, що вони не використовуються з метою ОБСЄ", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, сьогодні до України з офіційним візитом прибув голова ОБСЄ Буяр Османі. Він зазначив, що у Києві зустрінеться з українськими лідерами.
Пізніше Османі у соцмережах повідомив, що побував у Бородянці Київської області, яку зруйнували російські окупанти.
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