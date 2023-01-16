ОБСЕ спустя почти 11 месяцев войны заявила, что ее наблюдателей нет на Донбассе

"Если вы увидите на Донбассе какие-либо автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, можете быть уверены, что они не используются в целях ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Напомним, сегодня в Украину с официальным визитом прибыл глава ОБСЕ Буяр Османи. Он отметил, что в Киеве встретится с украинскими лидерами.

Позже Османи в соцсетях сообщил, что побывал в Бородянке Киевской области, которая разрушили российские оккупанты.

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