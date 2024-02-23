ОБСЄ має стати майданчиком відповідальності Росії, а не діалогу з нею, - Кулеба

Кулеба закликав ОБСЄ використати всі наявні та створити нові механізми для протидії сексуальним злочинам окупантів і звільнення цивільних заручників, яких росіяни утримують в неволі.

"Допоки Росія краде наших дітей, викрадає цивільних осіб, здійснює напади на цивільну інфраструктуру, руйнує навколишнє середовище та вчиняє інші злочини, ОБСЄ має бути майданчиком відповідальності РФ, а не діалогу з нею", - зазначив міністр.

Глава МЗС наголосив, що за час агресії проти нашої держави, російські злочинці вчинили буквально всі типи звірств, перераховані у Римському статуті.

Кулеба також підкреслив, що ОБСЄ може зробити свій внесок у досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру, передбаченого формулою миру президента України Володимира Зеленського.

"ОБСЄ може і повинна бути більш активною та оперативною у застосуванні існуючих інструментів і розробці нових задля допомоги у поверненні незаконно депортованих до Росії українських дітей та цивільних полонених, які є найбільш вразливою групою, що залишається поза увагою міжнародної спільноти. ОБСЄ має слугувати платформою для притягнення Росії до відповідальності, а не діалогу з нею", - додав він.

Міністр також розповів про неможливість співпраці міжнародних організацій з РФ.

"Закликаю до ізоляції Росії в усіх можливих міжнародних організаціях. Від Нью-Йорка до Женеви та Відня. Не може бути конструктивної взаємодії з Москвою ні в ОБСЄ, ні в ООН, доки Росія продовжуватиме розхитувати наші суспільства, зокрема через втручання у вибори, кібератаки й пропаганду, використання мігрантів як зброї, через продовольство та енергетику", - наголосив глава МЗС.

Також Кулеба запросив учасників засідання приєднатися до Глобального саміту миру у Швейцарії задля спільного формування умов майбутнього миру.

"Забезпечення перемоги України над російською агресією - найкращий спосіб запобігти великій війні в Європі. Для цього нам потрібна зброя, зокрема артилерійські боєприпаси, засоби протиповітряної оборони та далекобійні спроможності. Історія не знає кращого способу захистити людей від агресора, ніж силою тримати його якомога далі", - зазначив міністр.

Ізоляція РФ у міжнародних організаціях

Нагадаємо, минулого року ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.

Також уперше в історії Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

До того ж РФ виключили з Ради Європи та Ради ООН з прав людини.

Також нещодавно ми повідомляли, що Держдума РФ та Рада Федерації планують ухвалити рішення про припинення членства Росії в Парламентській асамблеї ОБСЄ до 21 лютого.