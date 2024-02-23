ОБСЕ должна стать площадкой ответственности России, а не диалога с ней, - Кулеба

Кулеба призвал ОБСЕ использовать все имеющиеся и создать новые механизмы для противодействия сексуальным преступлениям оккупантов и освобождения гражданских заложников, которых россияне держат в неволе.

"Пока Россия ворует наших детей, похищает гражданских лиц, совершает нападения на гражданскую инфраструктуру, разрушает окружающую среду и совершает другие преступления, ОБСЕ должна быть площадкой ответственности РФ, а не диалога с ней", - отменил министр.

Глава МИД подчеркнул, что за время агрессии против нашего государства российские преступники совершили буквально все типы зверств, перечисленные в Римском уставе.

Кулеба также подчеркнул, что ОБСЕ может внести свой вклад в достижение всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира, предусмотренного формулой мира президента Украины Владимира Зеленского.

"ОБСЕ может и должна быть более активной и оперативной в применении существующих инструментов и разработке новых для помощи в возвращении незаконно депортированных в Россию украинских детей и гражданских пленных, которые являются наиболее уязвимой группой, остающейся без внимания международного сообщества. ОБСЕ должно служить платформой для привлечения" России к ответственности, а не диалогу с ней", - добавил он.

Министр также рассказал о невозможности сотрудничества международных организаций с РФ.

"Призываю к изоляции России во всех возможных международных организациях. От Нью-Йорка до Женевы и Вены. Не может быть конструктивного взаимодействия с Москвой ни в ОБСЕ, ни в ООН, пока Россия будет продолжать расшатывать наши общества, в том числе из-за вмешательства в выборы, кибератаки и пропаганду, использование мигрантов как оружия, через продовольствие и энергетику", - подчеркнул глава МИД.

Также Кулеба пригласил участников заседания присоединиться к Глобальному саммиту мира в Швейцарии для совместного формирования условий будущего мира.

"Обеспечение победы Украины над российской агрессией - лучший способ предотвратить великую войну в Европе. Для этого нам нужно оружие, в частности артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны и дальнобойные способности. История не знает лучшего способа защитить людей от агрессора, чем силой держать его как силой", - отметил министр.

Изоляция РФ в международных организациях

Напомним, в прошлом году ООН начала очищаться от губительного влияния России. Впервые в истории организация не избрала Россию в состав Международного суда Организации Объединенных Наций.

Также впервые в истории Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО.

К тому же, РФ исключили из Совета Европы и Совета ООН по правам человека.

Также недавно мы сообщали, что Госдума РФ и Совет Федерации планируют принять решение о прекращении членства России в Парламентской ассамблее ОБСЕ до 21 февраля.