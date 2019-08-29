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ОБСЕ констатировала срыв начала ремонта моста в Станице Луганской

Новости » Политика    29.08.2019 - 20:36
ОБСЕ констатировала срыв начала ремонта моста в Станице Луганской
Фото (facebook.com/pressjfo.news/)

Вместо этого боевики установили на этом участке контейнер

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) констатировала невыполнение боевиками взятых на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений. Об этом сообщила Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Представители Трехсторонней контактной группы (ТКГ) провели видеоконференцию при участии представителей ОРДЛО, в ходе которой обсудили начало ремонта моста в Станице Луганской. Представители ОБСЕ, в свою очередь, подтвердили, что Украина выполняет взятые на себя обязательства.

"Демонтаж на мосту фортификационных сооружений и флага квазигруппировок ОРДЛО является необходимым условием для начала восстановления моста - без этого мы не можем начать восстановление перехода. СММ ОБСЕ показала выполнения украинской стороной взятых на себя обязательств по разминированию и готовности начать ремонтно-восстановительные работы перехода”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ОБСЕ констатировала невыполнение боевиками взятых на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений. Кроме этого, боевики установили на этом участке контейнер, вокруг которого находятся шины с песком, который фактически стали еще одним фортификационным сооружением.

ОБСЕ констатировала срыв начала ремонта моста в Станице Луганской

Напомним, 20 августа украинская сторона сообщила, что боевики "ЛНР", по указанию России, сорвали начало работ. Они не начали синхронно ремонт и мешали украинской стороне начать его со своей стороны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 24 августа Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта. Украинская сторона демонтировала 10 единиц покрышек на опорном пункте, но вскоре прекратила работы из-за отсутствия синхронных действий.

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