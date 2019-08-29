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ОБСЄ констатувала зрив початку ремонту моста в Станиці Луганській

Новини » Політика    29.08.2019 - 20:36
ОБСЄ констатувала зрив початку ремонту моста в Станиці Луганській

Замість цього бойовики встановили на цій ділянці контейнер

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) констатувала невиконання бойовиками взятих на себе зобов'язань з демонтажу фортифікаційних споруд. Про це повідомила Дарка Оліфер, прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

Представники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) провели відеоконференцію за участю представників ОРДЛО, в ході якої обговорили початок ремонту моста в Станиці Луганській. Представники ОБСЄ, в свою чергу, підтвердили, що Україна виконує взяті на себе зобов'язання.

"Демонтаж на мосту фортифікаційних споруд та прапора квазіугруповань ОРЛО є необхідною передумовою для початку відбудови мосту - без цього ми не можемо почати відновлення переходу. СММ ОБСЄ засвідчила виконання українською стороною взятих на себе зобов'язань з розмінування та готовності почати ремонтно-відновлювальні роботи переходу", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ОБСЄ констатувала невиконання бойовиками взятих на себе зобов'язань по демонтажу фортифікаційних споруд. Крім цього, бойовики встановили на цій ділянці контейнер, навколо якого знаходяться шини з піском, який фактично стали ще одним фортифікаційною спорудою.

Нагадаємо, 20 серпня українська сторона повідомила, що бойовики "ЛНР", за вказівкою Росії, зірвали початок робіт. Вони не почали синхронно ремонт і заважали українській стороні почати його зі свого боку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 серпня Державна служба з надзвичайних ситуацій початку роботи по обстеженню фортифікаційної споруди опорного пункту. Українська сторона демонтувала 10 одиниць покришок на опорному пункті, але незабаром припинила роботи через відсутність синхронних дій.

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