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ОБСЄ ще на рік продовжила мандат моніторингової місії в Україні

Новость на русском → Відень, Середа 31 березня 2021 11:29
ОБСЄ ще на рік продовжила мандат моніторингової місії в Україні Фото: місія ОБСЄ в Україні буде працювати ще рік (twitter.com/osce_smm)
Автор: РБК-Україна

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) продовжила мандат своєї моніторингової місії в Україні. Вона буде працювати ще не менше року.

Про це у Twitter повідомила австрійська делегація в ОБСЄ.

Повідомляється, що буквально цими хвилинами усі 57 країн-учасниць ОБСЄ погодилися з оновленим мандатом Спеціальної моніторингової місії. Місія США вже відреагувала на цю новину.

"СММ відіграє життєво важливу роль як очі і вуха ОБСЄ на території України, спостерігаючи за конфліктом у цій країні. Ми знову закликаємо надати СММ доступ на всю територію України, включаючи Крим", - зазначили в американській місії.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України заявляло, що деякі країни-учасниці ОБСЄ блокували продовження мандата моніторингової місії. Київ застерігав, що припинення роботи спостерігачів у зоні конфлікту на Донбасі буде тільки на руку Російської Федерації.

А тим часом представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі ТКГ Сергій Гармаш звинуватив ОБСЄ у тому, що її представники порушують тристоронній формат переговорів. За його словами, модератор робочої підгрупи розглядає представників окупаційної влади як окрему сторону переговорів.

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