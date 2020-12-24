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ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 162 нарушения "тишины" за сутки

Автор: Анастасия Рокитна

Вчера, 23 декабря, СММ ОБСЕ зафиксировала 46 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. Также в Луганской области было 116 нарушений "тишины".

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Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 46 нарушений режима прекращения огня, в том числе 17 взрывов неопределенного происхождения, из которых большинство произошли в районах к северу от н. п. Широкино (подконтрольное правительству, 100 км на юг от Донецка), а также вблизи Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км на север от Донецка)", - говорится в отчете.

Отмечается, что за предыдущий отчетный период зафиксировали 97 нарушений режима прекращения огня, из которых большинство произошли в районах севернее Широкино.

Напомним, оккупанты вчера применили против бойцов ООС гранатометы возле Авдеевки и Водяного.

Также сообщалось, что 22 декабря боевики девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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