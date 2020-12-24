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ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 162 порушення "тиші" за добу

Автор: Анастасия Рокитна

Вчора, 23 грудня, СММ ОБСЄ зафіксувала 46 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області. Також в Луганській області було 116 порушень "тиші".

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Про це повідомляється у звіті ОБСЄ.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 46 порушень режиму припинення вогню, зокрема 17 вибухів невизначеного походження, із яких більшість сталися у районах на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька), а також поблизу Донецької фільтрувальної станції (ДФС; 15 км на північ від Донецька)", - йдеться у звіті.

Зазначається, що за попередній звітний період було зафіксовано 97 порушень режиму припинення вогню, з яких більшість сталися в районах на північ від Широкиного.

Нагадаємо, окупанти вчора застосували проти бійців ООС гранатомети біля Авдіївки і Водяного.

Також повідомлялось, що 22 грудня бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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