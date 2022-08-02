ОБСЕ будет работать в Украине без согласования с Россией, - глава организации

"Должен быть абсолютно откровенным с вами, что наше присутствие в Украине пока будет продолжаться без российской поддержки, без российского консенсуса или согласия", - сказал он.

По его словам, это означает, что нужно было изменить юридические и финансовые механизмы осуществления деятельности.

"А это значит, что мы создали и обеспечили наше присутствие здесь в Украине, в Киеве. Это уже было обсуждено, относительно этого уже было принято решение в соответствии с определенными резолюциями от действующего председателя и других членов", - сказал Рау.

Он отметил, что ОБСЕ достигла определенного согласия с украинским правительством о деятельности в Киеве.

"Это также означает, что мы можем организовывать соответствующую деятельность за определенные внебюджетные ресурсы. Это то, относительно чего уже генсек ОБСЕ принял решение", - рассказал Рау.