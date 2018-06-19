ОБСЕ будет приветствовать любую инициативу для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, - Хуг

Хуг отметил, что разрешение ситуации на Донбассе будет зависеть от того, как выполняются принятые обязательства

ОБСЕ будет приветствовать любую инициативу, которая поспособствует мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью российскому изданию "Коммерсант".

"СММ ОБСЕ будет приветствовать любую инициативу, которая может способствовать мирному урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее. Обладая четырехлетним опытом работы на местах, мы готовы предложить свою помощь и знания тем, кто принимает соответствующие решения", - отметил Хуг, комментируя вопрос о введении миротворцев ООН на Донбасс.

При этом, Хуг отметил, что разрешение ситуации на Донбассе будет зависеть от того, как выполняются принятые обязательства, в том числе положения минских соглашений.

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация на Донбассе на данный момент является самой напряженной с начала текущего года.