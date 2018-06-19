Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.52
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.55
Межбанк BID 30.52
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ОБСЕ будет приветствовать любую инициативу для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, - Хуг

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 11:26
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

Хуг отметил, что разрешение ситуации на Донбассе будет зависеть от того, как выполняются принятые обязательства

ОБСЕ будет приветствовать любую инициативу, которая поспособствует мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью российскому изданию "Коммерсант".

"СММ ОБСЕ будет приветствовать любую инициативу, которая может способствовать мирному урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее. Обладая четырехлетним опытом работы на местах, мы готовы предложить свою помощь и знания тем, кто принимает соответствующие решения", - отметил Хуг, комментируя вопрос о введении миротворцев ООН на Донбасс.

При этом, Хуг отметил, что разрешение ситуации на Донбассе будет зависеть от того, как выполняются принятые обязательства, в том числе положения минских соглашений. 

Напомним, ранее сообщалось, что ситуация на Донбассе на данный момент является самой напряженной с начала текущего года.

Хуг: минские соглашения не предусматривают ответный огонь в качестве исключения КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 42 тыс. человек
Теги публикации: ОБСЕ, Донбасс, Александр Хуг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь