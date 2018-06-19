Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.52
Межбанк BID 30.49
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.46
Межбанк BID 26.43
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.52
Межбанк BID 30.49
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

ОБСЄ буде вітати будь-яку ініціативу для мирного врегулювання ситуації на Донбасі, - Хуг

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 11:26
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Олександр Хуг (facebook.com/oscesmm)

Хуг зазначив, що вирішення ситуації на Донбасі буде залежати від того, як виконуються прийняті зобов'язання

ОБСЄ буде вітати будь-яку ініціативу, яка сприятиме мирному врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг в інтерв'ю російському виданню "Коммерсант".

"СММ ОБСЄ буде вітати будь-яку ініціативу, яка може сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні і навколо неї. Володіючи чотирирічним досвідом роботи на місцях, ми готові запропонувати свою допомогу і знання тим, хто приймає відповідні рішення", - зазначив Хуг, коментуючи питання про введення миротворців ООН на Донбас.

При цьому, Хуг зазначив, що вирішення ситуації на Донбасі буде залежати від того, як виконуються зобов'язання, в тому числі положення мінських угод.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація на Донбасі на даний момент є найбільш напруженою з початку поточного року.

Хуг: мінські угоди не передбачають вогонь у відповідь в якості винятку КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 42 тис. осіб
Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, Александр Хуг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся