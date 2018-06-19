ОБСЄ буде вітати будь-яку ініціативу для мирного врегулювання ситуації на Донбасі, - Хуг

Хуг зазначив, що вирішення ситуації на Донбасі буде залежати від того, як виконуються прийняті зобов'язання

ОБСЄ буде вітати будь-яку ініціативу, яка сприятиме мирному врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг в інтерв'ю російському виданню "Коммерсант".

"СММ ОБСЄ буде вітати будь-яку ініціативу, яка може сприяти мирному врегулюванню кризи в Україні і навколо неї. Володіючи чотирирічним досвідом роботи на місцях, ми готові запропонувати свою допомогу і знання тим, хто приймає відповідні рішення", - зазначив Хуг, коментуючи питання про введення миротворців ООН на Донбас.

При цьому, Хуг зазначив, що вирішення ситуації на Донбасі буде залежати від того, як виконуються зобов'язання, в тому числі положення мінських угод.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація на Донбасі на даний момент є найбільш напруженою з початку поточного року.