Хуг: сейчас ситуация на Донбассе самая напряженная с начала года

Увеличение числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе наблюдается с середины мая

Ситуация на Донбассе на данный момент является самой напряженной с начала текущего года. Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью российскому изданию "Коммерсант".

Так, по словам Хуга, увеличение числа обстрелов на Донбассе наблюдается с середины мая.

"Увеличение числа нарушений режима прекращения огня мы наблюдаем с середины мая. И сейчас мы имеем дело с самой напряженной ситуацией с начала года. Но такие циклы вооруженного насилия мы уже наблюдали и раньше, что вновь подводит нас к выводу, что стороны обладают всеми возможностями управлять ситуацией на местах", - заявил он.

При этом Хуг отметил, что на период праздников число нарушений перемирия снижается, но потом вновь растет.

"Пока ключевые пункты договоренностей не будут выполнены, ситуация не изменится", - резюмировал он, отметив необходимость прекратить огонь на Донбассе.

Также, по словам представителя ОБСЕ, сторонам необходимо развести силы и средства на Донбассе и провести разминирование.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным ОБСЕ, на Донбассе с начала 2018 года погибли 29 гражданских.