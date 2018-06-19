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Интервью

Хуг: сейчас ситуация на Донбассе самая напряженная с начала года

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 10:58
Фото: Александр Хуг (osce.org)
Фото: Александр Хуг (osce.org)

Увеличение числа нарушений режима прекращения огня на Донбассе наблюдается с середины мая

Ситуация на Донбассе на данный момент является самой напряженной с начала текущего года. Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью российскому изданию "Коммерсант".

Так, по словам Хуга, увеличение числа обстрелов на Донбассе наблюдается с середины мая.

"Увеличение числа нарушений режима прекращения огня мы наблюдаем с середины мая. И сейчас мы имеем дело с самой напряженной ситуацией с начала года. Но такие циклы вооруженного насилия мы уже наблюдали и раньше, что вновь подводит нас к выводу, что стороны обладают всеми возможностями управлять ситуацией на местах", - заявил он.

При этом Хуг отметил, что на период праздников число нарушений перемирия снижается, но потом вновь растет.

"Пока ключевые пункты договоренностей не будут выполнены, ситуация не изменится", - резюмировал он, отметив необходимость прекратить огонь на Донбассе.

Также, по словам представителя ОБСЕ, сторонам необходимо развести силы и средства на Донбассе и провести разминирование. 

Напомним, ранее сообщалось, что по данным ОБСЕ, на Донбассе с начала 2018 года погибли 29 гражданских.

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Теги публикации: ОБСЕ, Донбасс, Александр Хуг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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