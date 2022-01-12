ОБСЕ: боевики продолжают глушить беспилотники миссии на Донбассе

Оккупанты на Донбассе продолжают нарушать договоренности. Беспилотники наблюдателей миссии ОБСЕ глушили во время 16 полетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет миссии.
Беспилотники наблюдателей миссии ОБСЕ испытывали препятствия над участком разведения в районе Петровского, неподконтрольного правительству.
"БПЛА СММ малого радиуса действия испытали влияние помех сигнала GPS (по оценке, вследствие вероятного глушения) во время 16 полетов", - говорится в сообщении.
Кроме того, миссия ОБСЕ зафиксировала в течение понедельника, 10 января, 133 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и пять - в Луганской.
Напомним, что ранее боевики не пропускали наблюдателей в районе Старомихайловки. Также они глушили беспилотник ОБСЕ районе поселка Степовое.