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ОБСЄ: бойовики продовжують глушити безпілотники місії на Донбасі

Автор: Артур Родивилов

Окупанти на Донбасі продовжують порушувати домовленості. Безпілотники спостерігачів місії ОБСЄ глушили під час 16 польотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт місія.

Безпілотники спостерігачів місії ОБСЄ відчували перешкоди над ділянкою розведення в районі Петровського, непідконтрольного уряду.

"БПЛА СММ малого радіусу дії зазнали впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, внаслідок ймовірного глушіння) під час 16 польотів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, місія ОБСЄ зафіксувала протягом понеділка, 10 січня, 133 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області і п'ять - в Луганській.

Нагадаємо, що раніше бойовики не пропускали спостерігачів в районі Старомихайлівки. Також вони глушили безпілотник ОБСЄ районі селища Степове.

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ОБСЄ