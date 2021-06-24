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Обрушение жилого дома в Майами: Байден предложил местным властям помощь

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден предложил властям Майами помощь федерального правительства в ликвидации последствий обрушения жилой многоэтажки. Американский лидер пообещал позднее вернуться к этому происшествию.

Об этом сообщила мэр Майами Даниэлла Лавин Кава.

Она отметила, что провела телефонный разговор с Байденом и он пообещал помощь федерального правительства в устранении последствий обрушения 12-этажного жилого дома.

"Мы продолжаем работать с местными, государственными и федеральными агентствами, поскольку мы реагируем на эту трагедию и делаем все возможное, чтобы поддержать пострадавшие семьи", - добавила мэр города.

Байден также сообщил на брифинге в Белом доме, что поддерживает контакт с властями Майами и пообещал позднее подробнее коснуться этого происшествия.

Напомним, в ночь на 24 июня многоэтажный жилой дом обрушился в пригороде Майами. В результате происшествия погиб один человек, пострадали более 30.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байденобвалдом