Обрушение жилого дома в Майами: Байден предложил местным властям помощь

Президент США Джо Байден предложил властям Майами помощь федерального правительства в ликвидации последствий обрушения жилой многоэтажки . Американский лидер пообещал позднее вернуться к этому происшествию.

Она отметила, что провела телефонный разговор с Байденом и он пообещал помощь федерального правительства в устранении последствий обрушения 12-этажного жилого дома.

"Мы продолжаем работать с местными, государственными и федеральными агентствами, поскольку мы реагируем на эту трагедию и делаем все возможное, чтобы поддержать пострадавшие семьи", - добавила мэр города.

Байден также сообщил на брифинге в Белом доме, что поддерживает контакт с властями Майами и пообещал позднее подробнее коснуться этого происшествия.