Обвалення житлового будинку в Маямі: Байден запропонував місцевій владі допомогу

Президент США Джо Байден запропонував владі Маямі допомогу федерального уряду в ліквідації наслідків обвалення житлової багатоповерхівки . Американський лідер пообіцяв пізніше повернутися до цієї події.

Вона зазначила, що провела телефонну розмову з Байденом і він пообіцяв допомогу федерального уряду в усуненні наслідків обвалення 12-поверхового житлового будинку.

"Ми продовжуємо працювати з місцевими, державними і федеральними агентствами, оскільки ми реагуємо на цю трагедію і робимо все можливе, щоб підтримати постраждалі сім'ї", - додала мер міста.

Байден також повідомив на брифінгу в Білому домі, що підтримує контакт з владою Маяміі пообіцяв пізніше докладніше торкнутися цієї події.