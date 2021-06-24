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Обрушение здания в Майами: число пострадавших возросло до 30 человек

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Майами, Четверг 24 июня 2021 18:21
Обрушение здания в Майами: число пострадавших возросло до 30 человек Фото: Обрушение жилого дома в Майами (twitter.com/ABC)
Автор: РБК-Украина

В рамках масштабной спасательной операции, спасатели продолжают искать тех, кто мог уцелеть в результате обрушения 12-этажного жилого дома в Майами. В результате трагедии погиб как минимум один человек.

Об этом сообщается на сайте BBC.

Известно, что дом обрушился в ночь на 24 июня. Пока неизвестно, сколько человек находилось в здании на момент трагедии.

Согласно сообщению от службы пожарной безопасности Майами, к месту события было сразу направлено 80 автомобилей. Полиция также участвует в спасательной операции.

По словам мэра города Серфсайда Чарльза Беркетта, в результате трагедии погиб как минимум один человек и пострадали около тридцати человек. Десять человек были направлены на обследование, двое - госпитализированы.

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