Обрушение здания в Майами: число пострадавших возросло до 30 человек
В рамках масштабной спасательной операции, спасатели продолжают искать тех, кто мог уцелеть в результате обрушения 12-этажного жилого дома в Майами. В результате трагедии погиб как минимум один человек.
Об этом сообщается на сайте BBC.
Известно, что дом обрушился в ночь на 24 июня. Пока неизвестно, сколько человек находилось в здании на момент трагедии.
Согласно сообщению от службы пожарной безопасности Майами, к месту события было сразу направлено 80 автомобилей. Полиция также участвует в спасательной операции.
По словам мэра города Серфсайда Чарльза Беркетта, в результате трагедии погиб как минимум один человек и пострадали около тридцати человек. Десять человек были направлены на обследование, двое - госпитализированы.
Aerial footage shows the extent of the partial building collapse in Surfside, Florida, that killed at least one person and injured several others. https://t.co/1FdtJehkbZ pic.twitter.com/2Pnr7aUK5b— ABC News (@ABC) June 24, 2021