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Обрушение здания в Майами: судьба 14 человек в нынешний момент неизвестна

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Майами, Вторник 13 июля 2021 18:21
Обрушение здания в Майами: судьба 14 человек в нынешний момент неизвестна Фото: обрушение здания в Майами: судьба 14 человек и в дальнейшем неизвестна (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава заявила об увеличении числа жертв в результате обрушения здания в городе. Судьба 14 человек в нынешний момент неизвестна.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг с журналистами Майами.

Даниэлла-Ливайн Кава сообщила, что общее количество погибших сегодня составляет 95 человек, а судьба 14 человек - неизвестна.

Стоит отметить, что 7 июля, через 13 дней после обрушения здания, власти Майами заявила о завершении спасательной операции. Последнюю неделю, на месте катастрофы продолжаются поиски тел погибших.

В частности, в первый день трагедии, из-под завалов спасатели извлекли 37 человек, однако, после этого живых уже не находили.

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