Обвалення будівлі в Маямі: доля 14 осіб й надалі невідома
Фото: Обвалення будівлі в Маямі: доля 14 осіб й надалі невідома (Getty Images)
Голова округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава заявила про збільшення кількості жертв внаслідок обвалення будівлі у місті. Доля 14 осіб й надалі невідома.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг з журналістами Маямі.
Даніелла-Лівайн Кава повідомила, що загальна кількість загиблих сьогодні становить 95 осіб, а доля 14 людей й надалі невідома.
Варто відзначити, що 7 липня, через 13 днів після обвалення будівлі, влада Маямі заявила про завершення рятувальної операції. Останній тиждень, на місці катастрофи, продовжуються пошуки тіл загиблих.
Зокрема, в перший день трагедії, з-під завалів рятувальники витягли 37 осіб, однак, після цього живих вже не знаходили.