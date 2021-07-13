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Обвалення будівлі в Маямі: доля 14 осіб й надалі невідома

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Маямі, Вівторок 13 липня 2021 18:21
Обвалення будівлі в Маямі: доля 14 осіб й надалі невідома Фото: Обвалення будівлі в Маямі: доля 14 осіб й надалі невідома (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава заявила про збільшення кількості жертв внаслідок обвалення будівлі у місті. Доля 14 осіб й надалі невідома.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на брифінг з журналістами Маямі.

Даніелла-Лівайн Кава повідомила, що загальна кількість загиблих сьогодні становить 95 осіб, а доля 14 людей й надалі невідома.

Варто відзначити, що 7 липня, через 13 днів після обвалення будівлі, влада Маямі заявила про завершення рятувальної операції. Останній тиждень, на місці катастрофи, продовжуються пошуки тіл загиблих.

Зокрема, в перший день трагедії, з-під завалів рятувальники витягли 37 осіб, однак, після цього живих вже не знаходили.

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Майами обвал загиблі
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