Обрушение моста в Италии: появилось видео
В интернете опубликовали видео момента обрушения виадука и видео с места происшествия
В интернете опубликовали видео момента обрушения моста в итальянском городе Генуя. Видео опубликовало в Youtube Rete7.it.
СМИ сообщают, что речь может идти о десятках погибших и пострадавших.
Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ— Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018
В момент обрушения на мосту находилось много автомобилей.
le impressionanti immagini del crollo del ponte a #genova#M5S #Lega @pdnetwork #Conte #DiMaio #Salvini pic.twitter.com/BIrbACdQfl— Tersite (@Tersite66) August 14, 2018
Напомним, в итальянском городе Генуя в области Лигурия на севере страны сегодня, 14 августа, частично обрушился виадук. Отметим, что пока нет точной информации о погибших и пострадавших. Сейчас на месте происшествия находятся десятки машин скорой помощи. Предполагается, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.