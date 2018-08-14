Обрушение моста в Италии: появилось видео

В интернете опубликовали видео момента обрушения виадука и видео с места происшествия

В интернете опубликовали видео момента обрушения моста в итальянском городе Генуя. Видео опубликовало в Youtube Rete7.it.

СМИ сообщают, что речь может идти о десятках погибших и пострадавших.

Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ — Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018

В момент обрушения на мосту находилось много автомобилей.

Напомним, в итальянском городе Генуя в области Лигурия на севере страны сегодня, 14 августа, частично обрушился виадук. Отметим, что пока нет точной информации о погибших и пострадавших. Сейчас на месте происшествия находятся десятки машин скорой помощи. Предполагается, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.