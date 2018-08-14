Обвалення мосту в Італії: з'явилося відео

В інтернеті опублікували відео моменту обвалення віадука та відео з місця події

В інтернеті опублікували відео моменту обвалення моста в італійському місті Генуя. Відео опублікував у Youtube Rete7.it.

ЗМІ повідомляють, що мова може йти про десятки загиблих і постраждалих.

Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ — Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018

У момент обвалення на мосту знаходилося багато автомобілів.

Нагадаємо, в італійському місті Генуя в області Лігурія на півночі країни сьогодні, 14 серпня, частково обрушився віадук. Відзначимо, що поки немає точної інформації про загиблих і постраждалих. Зараз на місці події перебувають десятки машин швидкої допомоги. Передбачається, що причиною обвалення міг стати ослаблення несучих конструкцій.