Обвалення мосту в Італії: з'явилося відео

Новини Надзвичайні події 14.08.2018 - 14:39
Фото (twitter.com/poliziadistato)
Фото (twitter.com/poliziadistato)

В інтернеті опублікували відео моменту обвалення віадука та відео з місця події

В інтернеті опублікували відео моменту обвалення моста в італійському місті Генуя. Відео опублікував у Youtube Rete7.it.

ЗМІ повідомляють, що мова може йти про десятки загиблих і постраждалих.

У момент обвалення на мосту знаходилося багато автомобілів.

Нагадаємо, в італійському місті Генуя в області Лігурія на півночі країни сьогодні, 14 серпня, частково обрушився віадук. Відзначимо, що поки немає точної інформації про загиблих і постраждалих. Зараз на місці події перебувають десятки машин швидкої допомоги. Передбачається, що причиною обвалення міг стати ослаблення несучих конструкцій.

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