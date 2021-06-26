Обрушение многоэтажки в Майами: на месте ЧП распространяется пожар

На месте обрушения многоэтажного жилого дома в городе Серфсайд (штат Флорида) распространяется пожар. Источник распространения не определен.

Об этом сообщает CNN.

По словам главы округа Майами-Дейд Даниэллы Ливайн Кавы, источник распространения огня не определен, он находится глубоко под завалами. Для его локализации выкопали траншеи.

Агентство Associated Press пишет, что ранее мэр города Чарльз Беркетт заявил о возможном возникновении пожара на подземной парковке. По его версии, из поврежденных машин начало выливаться топливо, которое воспламенилось.

До сих пор остается неизвестной судьба 159 человек, которые могли находиться в здании в момент обрушения. Поисковые работы продолжаются.