Обвалення багатоповерхівки у Майамі: на місці НП поширюється пожежа

На місці обвалення багатоповерхового житлового будинку в місті Серфсайд (штат Флорида) поширюється пожежа. Джерело поширення не визначене.

Про це повідомляє CNN.

За словами глави округу Майамі-Дейд Даніелли Лівайн Кави, джерело поширення вогню не визначене, воно знаходиться глибоко під завалами. Для його локалізації викопали траншеї.

Агентство Associated Press пише, що раніше мер міста Чарльз Беркетт заявив про можливе виникнення пожежі на підземній парковці. За його версією, з пошкоджених машин почало виливатися паливо, яке запалало.

Досі залишається невідомою доля 159 осіб, які могли перебувати в будівлі у момент обвалення. Пошукові роботи тривають.