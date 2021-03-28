Обрушение дома в Каире: число жертв достигло 18

В результате обрушения десятиэтажного дома в Каире (Египет) погибли не менее 18 человек. Еще более двух десятков ранены.

Сообщается, что в результате инцидента ранены еще 24 человека, все они доставлены в больницы. По словам административного главы мухафазы Каир Халид Абдель-Аля, для проверки структурной целостности соседних зданий сформировали инженерный комитет. На данный момент неясно, что именно стало причиной обрушения.

Также сообщается, что полиция оцепила территорию, на месте обрушения для разбора завалов применяют бульдозеры.