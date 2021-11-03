Обрушение 21-этажного здания в Нигерии: число жертв возросло

В Нигерии увеличилось число жертв обрушения 21-этажного здания в Лагосе. По последним данным, из-под завалов спасатели достали 20 тел погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lexpress.
По его данным, в результате обрушения многоэтажки погибли 20 человек. При этом спасателям удалось извлечь из-под завалов двух выживших.
В общей сложности, из руин были спасены 10 человек. Спасательная операция продолжается. Однако местные жители выражают недовольство ходом работ.
Как сообщает BBC, родственники пропавших без вести критикуют официальных лиц и не одобряют методы спасательной команды.
Напомним, 1 ноября в фешенебельном районе Лагоса - Икойе - рухнуло 21-этажное здание. Под завалами оказались не менее 50 человек.
Отметим, позднее появилась информация, что в результате обрушения многоэтажки без вести пропавшими числится около 100 человек.