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Обвал многоэтажки в Нигерии: около 100 человек пропали без вести

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Нигерия, Вторник 02 ноября 2021 03:02
Обвал многоэтажки в Нигерии: около 100 человек пропали без вести Фото: около 100 человек пропали без вести во время обвала здания в Нигерии(twitter.com/MobilePunch)
Автор: Наталья Скороход

Во время обвала 21-этажного здания в Лагосе (Нигерия) пропало без вести около 100 человек. Все они находились на стройке в тот момент, когда рухнуло здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рабочие сообщили изданию, что на стройке около 100 человек находились на работе в тот момент, когда здание обрушилось.

Также известно, что спасателям удалось спасти не менее 3 людей. Их вытащили из-под завалов и передали медикам. Работы по поиску пропавших ведутся до сих пор. Для этого спасатели используют экскаваторы и прожекторы, работающие от генератора.

Обрушившееся здание было частью трех башен, построенных частным застройщиком Fourscore Homes. В комплекс башен входили высотки с роскошными квартирами.

Отмечается, что обвал зданий - частое явление в Нигерии, поскольку застройщики зачастую не соблюдают правила безопасного строительства и используют материалы, не соответствующие стандартам.

Напомним, что в результате обвала здания в Нигерии погибли люди. По последним данным, число жертв составляет не менее 7 человек.

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