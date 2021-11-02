Обвал многоэтажки в Нигерии: около 100 человек пропали без вести

Во время обвала 21-этажного здания в Лагосе (Нигерия) пропало без вести около 100 человек. Все они находились на стройке в тот момент, когда рухнуло здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Рабочие сообщили изданию, что на стройке около 100 человек находились на работе в тот момент, когда здание обрушилось.

Также известно, что спасателям удалось спасти не менее 3 людей. Их вытащили из-под завалов и передали медикам. Работы по поиску пропавших ведутся до сих пор. Для этого спасатели используют э кскаваторы и прожекторы, работающие от генератора.

Обрушившееся здание было частью трех башен, построенных частным застройщиком Fourscore Homes. В комплекс башен входили высотки с роскошными квартирами.