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В Нигерии обрушилось 21-этажное здание: под завалами оказались десятки человек

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Лагос, Понедельник 01 ноября 2021 18:49
В Нигерии обрушилось 21-этажное здание: под завалами оказались десятки человек Фото: в Нигерии рухнуло 21-этажное здание, под завалами находится не менее 50 человек (twitter.com/MobilePunch)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В фешенебельном районе Икойе крупнейшего города Нигерии Лагоса рухнуло 21-этажное здание. Под завалами оказались не менее 50 человек, в том числе его владелец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Premium Times.

По ее данным, обрушение здания произошло около 15:00 по местному времени (16:00 по Киеву). Дом находился на стадии строительства. Сколько в этот момент находилось людей неизвестно.

Под завалами могут находиться около 50 человек, в том числе и владелец здания. Пока неизвестно, в каком состоянии они находятся.

На место уже прибыли бригады экстренных служб. Спасатели приступили к разбору завалов.

Фото: в Нигерии рухнуло 21-этажное здание, под завалами находится не менее 50 человек (twitter.com/MobilePunch)

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