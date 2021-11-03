ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Обрушение 21-этажного здания в Нигерии: число жертв возросло

Новина українською →
Лагос, Среда 03 ноября 2021 21:16
Обрушение 21-этажного здания в Нигерии: число жертв возросло Фото: возросло число жертв обвала здания в Нигерии (twitter.com/MobilePunch)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Нигерии увеличилось число жертв обрушения 21-этажного здания в Лагосе. По последним данным, из-под завалов спасатели достали 20 тел погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lexpress.

По его данным, в результате обрушения многоэтажки погибли 20 человек. При этом спасателям удалось извлечь из-под завалов двух выживших.

В общей сложности, из руин были спасены 10 человек. Спасательная операция продолжается. Однако местные жители выражают недовольство ходом работ.

Как сообщает BBC, родственники пропавших без вести критикуют официальных лиц и не одобряют методы спасательной команды.

Напомним, 1 ноября в фешенебельном районе Лагоса - Икойе - рухнуло 21-этажное здание. Под завалами оказались не менее 50 человек.

Отметим, позднее появилась информация, что в результате обрушения многоэтажки без вести пропавшими числится около 100 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нигерия Африка
NEWS
Катастрофа Ан-12 в России. На борту самолета были двое украинцев, - МИД
Катастрофа Ан-12 в России. На борту самолета были двое украинцев, - МИД
DAILY
Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты