Обрушение 21-этажного здания в Нигерии: число жертв возросло

В Нигерии увеличилось число жертв обрушения 21-этажного здания в Лагосе. По последним данным, из-под завалов спасатели достали 20 тел погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lexpress .

По его данным, в результате обрушения многоэтажки погибли 20 человек. При этом спасателям удалось извлечь из-под завалов двух выживших.

В общей сложности, из руин были спасены 10 человек. Спасательная операция продолжается. Однако местные жители выражают недовольство ходом работ.

Как сообщает BBC, родственники пропавших без вести критикуют официальных лиц и не одобряют методы спасательной команды.