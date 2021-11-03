Обвалення 21-поверхової будівлі в Нігерії: кількість жертв зросла
У Нігерії збільшилася кількість жертв обвалення 21-поверхової будівлі в Лагосі. За останніми даними, з-під завалів рятувальники дістали 20 тіл загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lexpress.
За його даними, в результаті обвалення багатоповерхівки загинули 20 осіб. При цьому рятувальникам вдалося витягти з-під завалів двох тих, що вижили.
В цілому, з руїн були врятовані 10 осіб. Рятувальна операція триває. Однак місцеві жителі висловлюють невдоволення ходом робіт.
Як повідомляє BBC, родичі зниклих безвісти критикують офіційних осіб і не схвалюють методи рятувальної команди.
Нагадаємо, 1 листопада у фешенебельному районі Лагоса-Ікойе-впала 21-поверхова будівля. Під завалами опинилися не менше 50 осіб.
Відзначимо, пізніше з'явилася інформація, що в результаті обвалення багатоповерхівки безвісти зниклими числиться близько 100 осіб.