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Обвалення 21-поверхової будівлі в Нігерії: кількість жертв зросла

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Лагос, Середа 03 листопада 2021 21:16
Обвалення 21-поверхової будівлі в Нігерії: кількість жертв зросла Фото: зросла кількість жертв обвалу будівлі в Нігерії (twitter.com/MobilePunch)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Нігерії збільшилася кількість жертв обвалення 21-поверхової будівлі в Лагосі. За останніми даними, з-під завалів рятувальники дістали 20 тіл загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lexpress.

За його даними, в результаті обвалення багатоповерхівки загинули 20 осіб. При цьому рятувальникам вдалося витягти з-під завалів двох тих, що вижили.

В цілому, з руїн були врятовані 10 осіб. Рятувальна операція триває. Однак місцеві жителі висловлюють невдоволення ходом робіт.

Як повідомляє BBC, родичі зниклих безвісти критикують офіційних осіб і не схвалюють методи рятувальної команди.

Нагадаємо, 1 листопада у фешенебельному районі Лагоса-Ікойе-впала 21-поверхова будівля. Під завалами опинилися не менше 50 осіб.

Відзначимо, пізніше з'явилася інформація, що в результаті обвалення багатоповерхівки безвісти зниклими числиться близько 100 осіб.

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