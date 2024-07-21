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Обрыв аттракциона в Киеве: появились новые подробности трагедии

Украина, Воскресенье 21 июля 2024 16:23
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Обрыв аттракциона в Киеве: появились новые подробности трагедии Фото: в Киеве оборвался трос на аттракционе (t.me/gunpKyiv)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Сегодня в Киеве оборвался трос на аттракционе, с помощью которого искатели экстрима могли пролететь с одного берега Киева на другой. В результате инцидента погиб молодой парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, в результате обрыва троса на аттракционе в Киеве погиб юноша 2004 года рождения.

Сразу после инцидента на место прибыли правоохранители и водолазы, однако тело погибшего до сих пор не зашли.

По предварительной информации, когда парень совершал спуск по канатной дороге и доехал до середины реки Днепр произошел обрыв троса, в результате чего он упал в воду.

"В настоящее время на месте работают спасатели и полиция, поиски тела продолжаются. Следователи работают над установлением всех обстоятельств данного события", - добавил источник РБК-Украина.

Всю информацию, которая известна на данный момент, можно узнать в материале РБК-Украина.

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