Обрив на атракціоні в Києві: тіло загиблого не знайшли, пошуки продовжать завтра

Тіло хлопця, який впав у Дніпро в Києві внаслідок обриву канатної дороги біля Пішохідного мосту, не знайдено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У ДСНС додали, що на сьогодні пошукові роботи завершено, але їх буде продовжено завтра, за узгодженням з Національною поліцією.

Станом на 21:25, 21 липня, водолазно-рятувальним відділенням ДСНС було обстежено 8 тисяч квадратних метрів під час занурень. Також 12 тисяч квадратних метрів обслідували за допомогою Ехолоту.

Що сталося

Вдень у соцмережах почали з'являтися відео, де очевидці стверджували, що на канатній дорозі у Києві, яка знаходиться біля Пішохідного мосту, обірвався трос та впав у воду.

За їх словами, разом із тросом у воду впав і чоловік. Обрив стався під час спуску. Пізніше трос витягли із води, але без людини.

До поліції Києва інформація про нещасний випадок надійшла близько 14:00.

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