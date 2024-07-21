ua en ru
Пн, 22 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обрыв на аттракционе в Киеве: тело погибшего не нашли, поиски продолжат завтра

Воскресенье 21 июля 2024 22:45
UA EN RU
Обрыв на аттракционе в Киеве: тело погибшего не нашли, поиски продолжат завтра Фото: поисковые работы у аттракциона в Киеве (t.me/gunpKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Тело парня, упавшего в Днепр в Киеве в результате обрыва канатной дороги возле Пешеходного моста, не найдено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По состоянию на 21:25, 21 июля, водолазно-спасательным отделением ГСЧС было обследовано 8 тысяч квадратных метров во время погружений. Также 12 тысяч квадратных метров обследовали с помощью Эхолота.

В ГСЧС добавили, что на сегодняшний день поисковые работы завершены, но они будут продолжены завтра, по согласованию с Национальной полицией.

Предварительно, спасатели ищут тело парня 2004 года рождения.

Что произошло

Днем в соцсетях начали появляться видео, где очевидцы утверждали, что на канатной дороге в Киеве, которая находится возле Пешеходного моста, оборвался трос и упал в воду.

По их словам, вместе с тросом в воду упал и мужчина. Обрыв произошел во время спуска. Позже трос вытащили из воды, но без человека.

В полицию Киева информация о несчастном случае поступила около 14:00.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Повлияет ли на ситуацию со светом отмена перехода на летнее время: объяснение Минэнерго
Повлияет ли на ситуацию со светом отмена перехода на летнее время: объяснение Минэнерго
DAILY
Правительство увеличивает чек. Кто заплатит больше после роста налогов и чего боится бизнес
Руслан Кисляк, Катя Мартинчук Правительство увеличивает чек. Кто заплатит больше после роста налогов и чего боится бизнес