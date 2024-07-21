Обрыв на аттракционе в Киеве: тело погибшего не нашли, поиски продолжат завтра

Тело парня, упавшего в Днепр в Киеве в результате обрыва канатной дороги возле Пешеходного моста, не найдено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В ГСЧС добавили, что на сегодняшний день поисковые работы завершены, но они будут продолжены завтра, по согласованию с Национальной полицией.

По состоянию на 21:25, 21 июля, водолазно-спасательным отделением ГСЧС было обследовано 8 тысяч квадратных метров во время погружений. Также 12 тысяч квадратных метров обследовали с помощью Эхолота.

Что произошло

Днем в соцсетях начали появляться видео, где очевидцы утверждали, что на канатной дороге в Киеве, которая находится возле Пешеходного моста, оборвался трос и упал в воду.

По их словам, вместе с тросом в воду упал и мужчина. Обрыв произошел во время спуска. Позже трос вытащили из воды, но без человека.

В полицию Киева информация о несчастном случае поступила около 14:00.

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