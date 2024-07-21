Обрив на атракціоні в Києві: прокуратура в 2021 році намагалася зупинити його роботу

Київська міська прокуратура заявила, що ще у 2021 році намагалася зупинити роботу вказаного атракціону. Прокурори звернулись до Господарського суду Києва з позовом, в якому просили визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 11.01.2021 року, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоровʼя.

Відповідачами у тодішній справі були Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), КП «ПЛЕСО" та Товариство-переможець конкурсу.

Однак тоді суд у задоволенні позову відмовив.

Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки.

На додаток, за даними прокуратури, під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені.