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Обрыв на аттракционе в Киеве: прокуратура в 2021 году пыталась остановить его работу

Фото: в Киеве оборвался трос на аттракционе (t.me/gunpKyiv)
Автор: Карина Левицкая

По факту сегодняшней гибели человека на аттракционе начато расследование. Работу данного аттракциона пытались прекратить еще в 2021 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Киевская городская прокуратура заявила, что еще в 2021 году пыталась остановить работу указанного аттракциона. Прокуроры обратились в Хозяйственный суд Киева с иском, в котором просили признать незаконным и отменить распоряжение Исполнительного органа Киевского городского совета от 11.01.2021 года, которым победителем инвестиционного конкурса признали компанию без опыта по реализации подобных проектов и опыта эксплуатации аттракционов подобного типа, учитывая их потенциальную опасность для жизни и здоровья.

Ответчиками по тогдашнему делу были Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация), КП «ПЛЕСО» и Общество-победитель конкурса.

Однако тогда суд в удовлетворении иска отказал.

Суды и ответчики в лице столичных чиновников не согласились с позицией прокуратуры о том, что канатная дорога через Днепр относится к аттракционам повышенной опасности.

В дополнение, по данным прокуратуры, во время судебного разбирательства было установлено, что на момент проведения инвестиционного конкурса и судебного разбирательства проектная и техническая документация по аттракциону не были разработаны. 

Напомним, что сегодня в Киеве произошла трагедия. Переправлявшийся по канатной дороге парень упал в воду из-за разрыва каната. По данным источников РБК-Украина, в результате обрыва троса погиб юноша 2004 года рождения.

Сейчас на место прибыли правоохранители и водолазы, однако тело до сих пор не найдено.

Все детали сегодняшнего инцидента можно узнать в материале РБК-Украина.

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КиевПрокуратура