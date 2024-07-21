Обрыв на аттракционе в Киеве: прокуратура в 2021 году пыталась остановить его работу

По факту сегодняшней гибели человека на аттракционе начато расследование. Работу данного аттракциона пытались прекратить еще в 2021 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Киевская городская прокуратура заявила, что еще в 2021 году пыталась остановить работу указанного аттракциона. Прокуроры обратились в Хозяйственный суд Киева с иском, в котором просили признать незаконным и отменить распоряжение Исполнительного органа Киевского городского совета от 11.01.2021 года, которым победителем инвестиционного конкурса признали компанию без опыта по реализации подобных проектов и опыта эксплуатации аттракционов подобного типа, учитывая их потенциальную опасность для жизни и здоровья.
Ответчиками по тогдашнему делу были Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация), КП «ПЛЕСО» и Общество-победитель конкурса.
Однако тогда суд в удовлетворении иска отказал.
Суды и ответчики в лице столичных чиновников не согласились с позицией прокуратуры о том, что канатная дорога через Днепр относится к аттракционам повышенной опасности.
В дополнение, по данным прокуратуры, во время судебного разбирательства было установлено, что на момент проведения инвестиционного конкурса и судебного разбирательства проектная и техническая документация по аттракциону не были разработаны.
Напомним, что сегодня в Киеве произошла трагедия. Переправлявшийся по канатной дороге парень упал в воду из-за разрыва каната. По данным источников РБК-Украина, в результате обрыва троса погиб юноша 2004 года рождения.
Сейчас на место прибыли правоохранители и водолазы, однако тело до сих пор не найдено.
Все детали сегодняшнего инцидента можно узнать в материале РБК-Украина.
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