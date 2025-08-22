Росіян за образу Путіна карають штрафом і арештом: що відомо

Як пише видання, за неповагу до влади зазвичай інкримінують адміністративну статтю про "дрібне хуліганство". Образливим для глави Кремля силовики вважають не тільки оцінку особистих якостей, а й критику його політики або порівняння з військовими злочинцями.

Поліція і ФСБ можуть знайти "неповагу" до "президента" в дописі, коментарі, репості відео, повідомленні в групі месенджера, карикатурі, графіті або написі на паркані чи стіні.

За останні шість років під адміністративним арештом за "неповагу" до Путіна опинилося щонайменше 12 осіб. Загалом за весь цей час було заведено щонайменше 391 адміністративну справу про образу глави Кремля.

Фігурантами стали щонайменше 379 осіб, 10 з яких штрафували кілька разів у різні роки. Крім того, 28 справ було припинено у зв'язку із закінченням строків давності або відсутністю складу правопорушення.

Примітно, що кількість справ про образу Путіна зросла після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Журналісти розкрили багато випадків образи Путіна. Наприклад, у підмосковних Хімках місцевому жителю Володимиру Серяку довелося заплатити великий штраф за фотографію в соцмережі "ВКонтакте". Серяк зберіг портрет Путіна з чорною траурною стрічкою в нижньому правому куті.

Кримський студент Євген В'юніков, спілкуючись у чат-рулетці, озвучив фразу: "Ми зараз при Путлері, ой, тобто Путіні". За це його змусили вибачитися і заплатити 50 тис. рублів штрафу.

Ще одному кримчанину Владиславу Кислякову присудили штраф 60 тисяч рублів за те, що він виклав на своїй сторінці у "Вконтакте" два фото - Путіна і Гітлера. Поруч із фотографією Путіна була його цитата: "Крим завжди був і залишається невід'ємною частиною Росії". Поруч із фото Гітлера слова фюрера: "Данциг - і є німецьке місто".

Також цього року під суд потрапила шкільна прибиральниця зі Ставрополя Ніна Яковлєва. Повідомляється, що жінка ввечері випила і на емоціях надіслала кілька повідомлень своїй колезі - завідувачці по господарству. Що саме вона написала, невідомо. Однак, за словами останньої, там були "образи на її адресу, на адресу школи, а також президента". Яковлевій довелося заплатити 50 тис. рублів штрафу.

Ще більше грошей - 250 тисяч рублів - заплатив екс-депутат Пермського краю, бізнесмен і активіст Костянтин Окунєв. Чиновника найбільше штрафували за образу Путіна (тричі) і ще кілька разів за розпалювання ворожнечі до російського президента і поліції.

Приводом для штрафу став пост, у якому були фрази: "Путін, ти не охренів?", "Дай шанс країні вийти гідно з цієї темряви і пекла, в яке ти її загнав за 23 роки свого злочинного, безглуздого і марного (для Росії) правління".

Загалом, за підрахунками видання, за образу Путіна, як порахувала росіяни, сукупно заплатили мінімум 11,5 млн рублів.