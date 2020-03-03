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Образцы зараженного коронавирусом отправили на подтверждение в Лондон

Новости » Общество     03.03.2020 - 14:07
Образцы зараженного коронавирусом отправили на подтверждение в Лондон
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Лондонская лаборатория должна окончательно подтвердить коронавирус

Образцы первого зараженного коронавирусом в Украине отправили на окончательное подтверждение в Лондон. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины в Facebook.

Сообщается, что на сегодня зараженный госпитализирован, изолирован и находится под контролем.

"По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологически признаков пневмонии нет. Образец отправлено для окончательного подтверждения в Лондон", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что украинец возвращался из Италии на самолете в Румынию, оттуда - на своем авто в Черновцы. В Румынии и на границе Украины проходил температурный скрининг, однако повышенной температуры не было обнаружено.

Образцы зараженного коронавирусом отправили на подтверждение в Лондон

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

В то же время министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что риски распространения коронавируса по территории Украины являются незначительными. Речь идет о возможном распространения инфекции от госпитализированного жителя Черновцов.

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