Образовательный процесс продолжается. МОН призывает не паниковать и не верить фейкам

В Министерстве образования и науки призывают украинцев сохранять спокойствие и не сеять панику, на фоне угрозы вторжения России в Украину. В МОН уверяют, образовательные учреждения продолжают свою работу в обычном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра образования Сергея Шкарлета в Telegram-канале .

По словам Шкарлета, на данный момент в соцсетях и СМИ распространяется значительное количество сообщений дезинформационного содержания, что приводит к паническим настроениям в обществе. Он отмечает, что нужно трезво анализировать все, что звучит сегодня в информационном пространстве нашей страны и за ее пределами.

"Отмечаю, что учебные заведения по-прежнему продолжают свою работу в привычном режиме, образовательный процесс продолжается и никаких решений о его приостановке нет! Формат обучения в разных регионах зависит исключительно от уровня эпидбезопасности", - написал он и призывал доверять только официальной информации.