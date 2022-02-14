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Освітній процес продовжується. МОН закликає не панікувати та не вірити фейкам

Автор: РБК-Україна

У Міністерстві освіти і науки закликають українців зберігати спокій та не сіяти паніку на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. У МОН запевняють, освітні заклади продовжують свою роботу у звичайному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду міністра освіти Сергія Шкарлета у Telegram-каналі.

За словами Шкарлета, на даний момент у соцмережах та ЗМІ поширюється значна кількість повідомлень дезінформаційного змісту, що призводить до панічних настроїв у суспільстві. Він зазначає, що потрібно тверезо аналізувати все, що звучить сьогодні в інформаційному просторі нашої країни та за її межами.

"Наголошую, що заклади освіти, як і раніше, продовжують свою роботу у звичному режимі, освітній процес триває і ніяких рішень про його призупинення немає! Формат навчання в різних регіонах залежить винятково від рівня епіднебезпеки", - написав він та закликав довіряти лише офіційній інформації.

Нагадаємо, митрополит Єпіфаній звернувся до українців під час "занепокоєння та загрози розгортання повномасштабної війни з боку Росії" і нагадав тексти молитов за Україну, за наших воїнів, за перемогу правди та справедливий світ.

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МОНСергій Шкарлет