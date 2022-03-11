Все образовательные учреждения Черкасс приостанавливают учебный процесс

В школах Черкасс будет приостановлен образовательный процесс, чтобы обеспечить безопасность
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анастасию Чубину, заместительницу городского главы.
"Образовательный процесс в Черкассах - приостанавливается. Это вынужденная мера, и верим, краткосрочная. Слава Украине", - написала чиновница.
Отметим, что после вторжения России на территорию Украины и введения военного положения, большинство образовательных учреждений Украины приостановило обучение.
При этом некоторые области объявили о возобновление учебного процесса. Преимущественно - в дистанционной форме.
Ранее мы писали, что частные дистанционные школы бесплатно учат школьников. В МОН рассказали, как воспользоваться услугами.
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