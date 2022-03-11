UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Все образовательные учреждения Черкасс приостанавливают учебный процесс

Автор: Светлана Мащенко

В школах Черкасс будет приостановлен образовательный процесс, чтобы обеспечить безопасность

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анастасию Чубину, заместительницу городского главы.

"Образовательный процесс в Черкассах - приостанавливается. Это вынужденная мера, и верим, краткосрочная. Слава Украине", - написала чиновница.

Отметим, что после вторжения России на территорию Украины и введения военного положения, большинство образовательных учреждений Украины приостановило обучение.

При этом некоторые области объявили о возобновление учебного процесса. Преимущественно - в дистанционной форме.

Ранее мы писали, что частные дистанционные школы бесплатно учат школьников. В МОН рассказали, как воспользоваться услугами.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
школа