Частные дистанционные школы бесплатно учат школьников: как присоединиться

Во время военного положения многие дистанционные школы предоставляют бесплатный доступ к обучению всех желающих к ним присоединиться школьников.

Как это сделать, сообщает РБК-Украина с ссылкой на МОН.

Дистанционная школа Атмосферная школа предоставляет бесплатный доступ к пакету "Слушатель" с готовыми учебными материалами, которые могут использовать и учителя.

Дистанционная школа DAR открыла учебную платформу для всех учеников 7-11 классов.

Академия современного образования А+ создала онлайн-проект для всех детей Украины, которые могут присоединиться к занятиям в Zооm.

Команда Jamm School организовала дистанционную школу для учащихся 5-11 классов.

Дистанционная школа Optima School открыла бесплатный доступ к годовым материалам для 1-11 классов. После регистрации все желающие получат ссылки и пароли для входа.

Платформа современного образования ThinkGlobal Online объединяет к живым урокам, предоставляет учебные материалы и проводит дополнительные активности для детей. Следите за расписанием.

Дистанционная школа Liko Education Online открывает бесплатный доступ к обучению на платформе Liko Education Online для всех желающих. Инструкция для регистрации на обучение (2-11 классы) по ссылке.

Alterra School открывает экстернат-платформу. Пользователи смогут получить доступ к материалам и тестам. Подробности здесь.

Образовательная платформа OkStudy начала бесплатные и ежедневные онлайн-встречи с детьми от 6 лет: танцы, игры, английский, просмотр фильмов и тому подобное. Расписание ежедневно обновляется в Telegram-канале.

Компьютерная Академия ШАГ организовала бесплатную серию онлайн мастер-классов и тематических встреч для детей 7-14 лет: безопасность в интернете, создание и первые шаги для заработка на NFT, разработка игр с помощью Construct. За обновлениями следите на сайте.

Научный лицей Клима Чурюмова открыл регистрацию на онлайн-уроки и регулярные ежедневные встречи детей с психологом. Программа дает возможность детям слушать предметы школьной программы, научно-популярные лекции, авторские курсы от ученых, художников, интересные интерактивы неформального образования и приобщаться к языковому клубу. В течение дня планируются регулярные включения психологов.

Центр дистанционного образования источник предоставит свободный доступ к полному пакету слушатель (1-11 классы) для самообучения. Регистрация по ссылке.

Проект School Navigator предоставит доступ к записям уроков, а также уроков в режиме реального времени на украинском, английском и русском языках. Регистрация здесь.

Математическая онлайн-платформа GIOS открыла бесплатное подключение к платформе, Регистрация по ссылке.

Научно-исследовательская школа Базис совместно с Viber-сообществом Школа_инфо проводят образовательную инициативу для учащихся начальной и средней школы Украины.