Всі освітні установи Черкас призупиняють учбовий процес

В школах Черкас буде призупинено освітній процес, аби запезпечити безпеку
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анастасію Чубіну, заступницю міського голови.
"Освітній процес в Черкасах - призупиняється. Це вимушена міра, і віримо, короткострокова. Слава Україні", - написала чиновниця.
Зазначимо, що після вторгнення Росії на територію України і введення воєнного стану, більшість освітніх закладів України призупинило навчання.
При цьому деякі області оголосили про поновлення навчального процесу. Переважно - в дистанційній формі.
Раніше ми писали, що приватні дистанційні школи безкоштовно вчать школярів. В МОН розповіли, як скористатися послугами.
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