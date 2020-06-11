Образование новых районов в Украине: в Раде развенчали основные мифы

Кабинет министров на днях зарегистрирует в Верховной раде постановление об образовании новых районов. Во фракции "Слуга народа" развенчали основные мифы, которые существуют по этому поводу.

Разъяснения предоставил глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин, передает пресс-служба СН.

Когда Рада может проголосовать за постановление

Он отметил, что парламент проголосует за это постановление до середины июля. Так, каждая из 24-х областей уже имеет утвержденный перечень общин.

Получение услуг и наполнение местных бюджетов

Нардеп объясняет, что из-за сокращения количества районов в 4 раза за справкой или услугой не надо будет ехать в районный центр за 100 километров. Так, украинцы смогут получить все услуги и оформить справки в общине.

Кроме того, реформа децентрализации способствует наполнению местных бюджетов и бюджетов общин. В отличие от недецентрализированной части страны, 60% НДФЛ (налога на доходы физических лиц) остаются в общинах. На счета общин поступает и налог на недвижимость и земельный налог. Их можно потратить на освещение улиц, комфортные школы, спортивные площадки и современные больницы.

Создание новых районов в оккупированных Крыму и на Донбассе

"В правительственном постановлении о формировании новых районов будут и Крым, и Донбасс, в том числе - все временно оккупированных территориях", - заверил нардеп.

Он подчеркнул, что на временно оккупированных территориях будет большее количество районов.

"Мы понимаем, что на переходный период, во время реинтеграции и после деоккупации - там нужна будет большая плотность государственной власти. Так, в Крыму планируется наибольшее количество районов среди всех областей - 10... По всей стране этот показатель в среднем по 4-5 районов на область", - отметил Безгин.

Для Донецкой и Луганской областей уже есть утвержденные перспективные планы реформирования общин. Нардеп отмечает, что разделить Крым на общины намного сложнее, ведь сейчас власть не имеет объективных показателей по полуострову. Поэтому решено, что базовый уровень общин для Крыма будет формироваться уже после деоккупации.

Как формировались общины

Нардеп отметил, что благодаря реформе латифундисты теряют свой контроль над территорией, его получают граждане.

"Администрирование многих процессов, акцизы, недвижимость, земля - ​​все это спускается "вниз", позволяет контролировать местные бюджеты и тратить средства на реальное улучшение жизни жителей ОТО", - написал он.

В Раде отрицают и то, что общины и районы формируют по приказам "из центра". Так, Безгин подчеркивает, что формирование базового уровня общин продолжалось 5 лет, после чего власть перешла к стадии финализации.

"Мы проводили публичные консультации и в профильном комитете, и в Кабинете министров, и на уровне областных государственных администраций... Поэтому говорить о непубличности процесса нельзя", - заявил парламентарий.

Также он добавил, что есть четкая методика формирования способных общин, которая охватывает базовые критерии, которым должна соответствовать ОТО. С точки зрения экономики - это уровень налогоспособности. С точки зрения людей - это показатели населения, площади, вопросы детей школьного, дошкольного возраста, чтобы показать положительные или отрицательные тенденции демографии. Безгин заверил, что именно экономические показатели и перспективы были основным критерием формирования общин.

Кроме того, в парламенте отметили, что реорганизация власти требует определенных затрат, однако об огромных средствах речь не идет.

"Уменьшение количества районов в четыре раза позволит нам тратить во столько же раз меньше на содержание аппарата райгосадминистраций. Использование средств налогоплательщиков станет эффективным", - заверил нардеп.

Напомним, в Украине готовят передел районов во всех областях: в Министерстве развития общин и территорий показали, как будет выглядеть новая карта.

Как писало РБК-Украина, глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что реформа децентрализации закончится местными выборами.