Образилися на Путіна? Вірменія відмовилася брати участь у навчаннях ОДКБ

"Міністр оборони Вірменії письмово повідомив Об'єднаний штаб ОДКБ про те, що ми не вважаємо за доцільне проведення подібних військових навчань на території Республіки Вірменія в ситуації, що склалася. Цього року дані військові навчання не відбудуться", - заявив Пашиян.

Примітним є те, що зовсім нещодавно вірменський прем'єр відмовився підписати головні рішення саміту ОДКБ за підсумками зустрічі лідерів країн організації, яка проходила у Єревані в листопаді.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше Росія анонсувала спільні навчання країн-членів ОДКБ під назвою "Непорушне братство-2023" і вони, як очікувалося, мали пройти на території Вірменії.

Втім зовсім нещодавно прем’єр Вірменії Нікол Пашинян різко висловився в сторону РФ.

Він заявив, що так звана російська "миротворча місія" у Нагірному Карабаху (ця територія вже не перший рік є причиною збройного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, в якому РФ підтримує Єреван) не виконує своїх зобов'язань.

Простими словами, Єреван незадоволений тим, що росіяни не в змозі "утримувати" Лачинський коридор. А тепер і "Непорушне братство" російського диктатора Володимира Путіна тріщить по швах.

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